ВТБ на Среднем Урале выдал 4 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51540

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ в Свердловской области получили по льготным программам жилищные кредиты на общую сумму порядка 4 млрд рублей. На сделки с господдержкой приходится около половины всего объема ипотечных сделок.

Кредитные соглашения на сумму более 2 млрд рублей заемщики за полгода заключили по программе ипотеки с господдержкой, еще 1,9 млрд рублей - по семейной ипотеке. Общее количество сделок – около 1,3 тыс. Средний чек льготной ипотеки в регионе таким образом составил порядка 3,1 млн рублей.

За июнь совокупный объем выдач по обеим программам почти на 50% превысил майский показатель и достиг 465 млн рублей. Как и по итогам полугодия, сумма примерно в равных пропорциях распределяется между ипотекой с господдержкой и семейной ипотекой.

«Мы видим, что активность клиентов восстанавливается. Основным фактором стало продолжение государственного субсидирования ипотеки и снижение до 7% ставки по госпрограмме. Вместе с тем рост спроса наблюдается не только в сегменте новостроек, который подпадает под меры господдержки, но и на вторичном рынке. В целом за июнь выдачи ипотеки - и в объемах, и по количеству заключенных сделок - вдвое превышают результаты мая», - отметил заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области по розничному бизнесу Сергей Жуков.

Напомним, что ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы. Дополнительно к дисконту по ипотеке банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51540

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined