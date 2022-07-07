ВТБ на Среднем Урале выдал 4 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Кредитные соглашения на сумму более 2 млрд рублей заемщики за полгода заключили по программе ипотеки с господдержкой, еще 1,9 млрд рублей - по семейной ипотеке. Общее количество сделок – около 1,3 тыс. Средний чек льготной ипотеки в регионе таким образом составил порядка 3,1 млн рублей.



За июнь совокупный объем выдач по обеим программам почти на 50% превысил майский показатель и достиг 465 млн рублей. Как и по итогам полугодия, сумма примерно в равных пропорциях распределяется между ипотекой с господдержкой и семейной ипотекой.



«Мы видим, что активность клиентов восстанавливается. Основным фактором стало продолжение государственного субсидирования ипотеки и снижение до 7% ставки по госпрограмме. Вместе с тем рост спроса наблюдается не только в сегменте новостроек, который подпадает под меры господдержки, но и на вторичном рынке. В целом за июнь выдачи ипотеки - и в объемах, и по количеству заключенных сделок - вдвое превышают результаты мая», - отметил заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области по розничному бизнесу Сергей Жуков.



Напомним, что ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы. Дополнительно к дисконту по ипотеке банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний.

