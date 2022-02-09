ВТБ на треть увеличил продажи ипотеки в Свердловской области в январе

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За январь заемщики ВТБ в Свердловской области оформили свыше 500 жилищных кредитов на 1,6 млрд рублей, что на 35% выше результата за январь-2021.

Каждая третья сделка в январе приходится на льготные госпрограммы — свыше 160 кредитов на 444 млн рублей. В том числе более 60 кредитов на 208 млн рублей банк выдал в рамках «семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить наиболее выгодную ставку на объекты в новостройках. Еще около 100 договоров на 236 млн заключены в рамках стандартной ипотеки с господдержкой, сумма сделки по которой сейчас ограничена 3 млн рублей.


В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом на российском рынке выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.


«В начале года мы отмечаем на рынке недвижимости региона нетипично высокую активность. Это связано с тем, что многие клиенты получили одобрение по заявкам еще в конце 2021 года и сейчас пользуются зафиксированными условиями на фоне ожидания дальнейшего роста ставок на рынке. Кроме того, важную роль играют и госпрограммы, доступность которых — приоритет для ВТБ. Средняя сумма ипотеки в Свердловской области в январе составляет 3 млн рублей, что соответствует уровню декабря прошлого года», — комментирует управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.


По оценке экспертов банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке. Поэтому при необходимости покупки жилья целесообразно воспользоваться текущими предложениями от банков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по всей России.

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