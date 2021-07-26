ВТБ начал выпускать премиальную карту Mir Supreme

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48783

Ее владельцам доступен повышенный кешбэк в размере 10% по наиболее популярным категориям покупок и спецпредложения от партнеров.

ВТБ одним из первых на рынке запустил новую карту для клиентов премиального сегмента Mir Supreme.


В рамках стратегии по развитию цифровых каналов ВТБ начал выпуск Mir Supreme в цифровом формате. Оформить карту можно всего в несколько кликов в ВТБ Онлайн, а в дальнейшем ее также можно будет выпустить на пластиковом носителе в премиальном дизайне.


Карта доступна в пакетах услуг «Привилегия» и «Прайм+» и дает своим владельцам двойные преимущества, предоставляемые национальной платежной системой «Мир» и банком ВТБ. Продукт предусматривает повышенный кешбэк в самых востребованных категориях трат: при покупках в супермаркетах, оплате счета в ресторанах и кафе и при пользовании услугами такси на счет пользователю возвращается 10% от суммы покупок.

Также владельцы Mir Supreme могут подключить программу лояльности ВТБ и совершать покупки у партнеров программ на особо выгодных условиях. Кроме того, в рамках премиального обслуживания ВТБ клиенты сегментов «Привилегия» и «Прайм+» могут пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру и другими преимуществами.

– Исследования потребительского поведения среди клиентов премиального сегмента показывают, что больше всего транзакций они совершают в ресторанах и супермаркетах, а также часто заказывают такси. Карта Mir Supreme позволит им получать максимальный кешбэк за покупки в этих категориях. ВТБ одним из первых предоставляет своим клиентам возможность оформить новую карту и воспользоваться этими привилегиями. В соответствии со стратегией банка, сфокусированной на развитии цифровых продуктов, мы предлагаем выпустить Mir Supreme в цифровом формате всего за несколько секунд и сразу получить все преимущества, к которым она дает доступ. Достаточно лишь добавить ее в одно из платежных приложений на смартфоне - в том числе в Apple Wallet, - и зарегистрировать в программе лояльности ПС "Мир", – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48783

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined