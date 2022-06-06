ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51331

Пользователи ВТБ Онлайн, которые пока не являются клиентами банка, получили возможность выпустить цифровую карту «Мир» ВТБ. Ее можно выпустить в несколько кликов и добавить в Pay-сервисы, чтобы использовать для бесконтактной оплаты в магазинах. Новым функционалом смогут воспользоваться пользователи смартфонов на Android.

Чтобы выпустить моментальную цифровую карту «Мир», пользователям смартфонов на операционной системе Android достаточно загрузить приложение ВТБ Онлайн и внести необходимые данные. Виртуальная Мультикарта с бесплатным обслуживанием открывается в пару кликов. Ее можно пополнять с карт других российских банков и расплачиваться ей в онлайн-магазинах, а также оплачивать покупки в торговых точках.


«Сегодня карты национальной платежной системы более трети торгового оборота в ВТБ, доля цифровых карт стабильно растет. В первом квартале спрос на виртуальные национальные карты был рекордным, а в марте интерес к ним в сравнении с февралем вырос в 6,5 раза и остается высоким.


Поэтому мы предложили тем, кто пока не заключил с банком договор комплексного обслуживания, оформить цифровую карту «Мир» и использовать ее для повседневных транзакций. Им, как и действующим клиентам банка, теперь доступен удобный путь токенизации «Мира» через онлайн-банк, который позволит сразу расплачиваться с помощью смартфона», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.


«Мы делаем банковские услуги доступнее для пользователей цифровых сервисов любого банка. Сейчас аудитория ВТБ Онлайн для тех, кто пока не является нашим клиентом, составляет более 700 тысяч человек, и их число продолжает расти. Теперь у них появилась возможность быстро оформить цифровую карту «Мир» ВТБ. Кроме того, мы предложим им и другие операции - оплату счетов, переводы или оформление кредитных карт, чтобы подключение к финансовым сервисам стало еще быстрее и удобнее», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.


Клиенты ВТБ оформили уже порядка 13 млн карт «Мир». По итогам первого квартала их доля в общем объеме новой эмиссии достигла 70%.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51331

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined