ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года

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ВТБ приветствует возвращение купюр номиналом пять и десять рублей в налично-денежный оборот. Решение Центробанка существенно упростит работу банка как крупнейшего на рынке поставщика услуг по размену наличных, так как снизит затраты на содержание трудоемкого и ресурсоемкого комплекса по обработке монет.

Свежие банкноты будут выпускаться по исходному образцу на более качественной тканевой бумаге, которая в совокупности с новыми технологиями производства позволит существенно увеличить долговечность купюры. ВТБ до конца года планирует адаптировать банкоматы и кассовую технику к приему этих банкнот и сможет принимать такие купюры от клиентов сразу после их ввода в обращение.


Возвращение бумажных банкнот позволит государству снизить затраты на налично-денежное обращение, банкам – оперировать мелкими суммами в банкоматах, а гражданам – сделать наличные расчеты более удобными и при необходимости сдавать купюры небольшого номинала в банковские устройства самообслуживания. Банк уже получает от клиентов позитивные отзывы от клиентов о перспективе выпуска мелких банкнот.


Несмотря на предшествующий отказ от выпуска купюр в 5-10 рублей, денежные единицы этого номинала продолжают пользоваться спросом у населения, особенно в розничной торговле. Хотя спрос на монеты со стороны ритейла остался, они редко возвращаются в оборот и в больших объемах остаются на руках у населения. Поэтому несмотря на физическую долговечность монет, которая достигает 20-30 лет, они фактически становятся одноразовыми.


Кроме того, подобный шаг со стороны ЦБ – это сигнал рынку о планах регулятора снизить инфляцию. Возвращение купюр более мелкого номинала говорит об их потенциальной востребованности у населения, а значит – о возможной стабилизации общего уровня цен.


ВТБ обладает одной из крупнейших сетей самообслуживания в России, к услугам клиентов – более 15 000 банкоматов и терминалов по всей стране. Дополнительно к наличному денежному обращению ВТБ активно развивает цифровые каналы оплаты товаров и услуг, в том числе – с использованием сервисов Системы быстрых платежей и оплаты по QR-коду через интернет-банк и мобильное приложение.

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