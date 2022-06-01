ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51298

С 2021 года ВТБ направил свыше 800 млн рублей на поддержку российских семей с детьми. Банк оказал финансовую помощь 600 тыс. родителей, получающим социальные пособия на ребенка и школьные выплаты, а также застраховал более 80 тыс. детей на время летнего отдыха и на случай онкологии.

Для полумиллиона российских семей с детьми школьного возраста ВТБ на 10% увеличил размер школьных выплат. Кроме того, банк выплачивает 2 тыс. рублей всем, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ, в том числе новые виды пособий для беременных и семей с невысокими доходами – такую помощь от банка уже получили порядка 10 тыс. родителей.


Дополнительно банк бесплатно застраховал более 50 тыс. детей на случай онкозаболеваний. Страховка оформляется на каждого ребенка в семьях, получающих детские пособия на карту ВТБ, и предусматривает лечение «под ключ» при выявлении онкологии, включая дорогостоящие операции.


Бесплатную страховку от банка на время летнего отдыха также получили 30 тыс. детей, родители которых оплатили путевки в оздоровительный лагерь картой «Мир» ВТБ и получили кешбэк от государства по программе Ростуризма. Программа покрывает все виды травм и действует в течение всей смены в детском лагере.


«Сегодня, как и всегда, государство уделяет повышенное внимание поддержке семей с детьми и учитывает их потребности при формировании социальной политики. ВТБ также проактивно помогает родителям, получающим государственные выплаты, – как материально, так и нефинансовыми инструментами, например, бесплатным детским онкострахованием или столь актуальной в сезон страховкой на время летнего отдыха. Поддерживая семьи и заботясь о здоровье детей, мы вносим свою лепту в формирование будущего страны. Поэтому банк не только сохраняет уже существующие форматы помощи, но и вслед за государством запускает новые. Так, только до конца июня мы планируем направить 130 млн рублей на поддержку семей, которые получат от государства новые выплаты на детей 8-17 лет», - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51298

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined