ВТБ нарастил розничный портфель депозитов в Свердловской области на 5 млрд рублей

Прирост объема сбережений частных клиентов с начала года в ВТБ составил 7%. Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки и синхронное уменьшение рыночных ставок по сберегательным продуктам, ВТБ по-прежнему фиксирует интерес клиентов к классическим рублевым инструментам.

В сфере розничного кредитования за первое полугодие наиболее существенно изменился портфель кредитных карт – его объем увеличился на 10%, достигнув 4 млрд рублей. Положительную динамику за шесть месяцев продемонстрировал и ипотечный портфель ВТБ в регионе: прирост составил около 2%. Объем действующих жилищных кредитов превысил 78 млрд рублей. В целом портфель розничных кредитов свердловчан в ВТБ за полугодие вырос на 3% по количеству сделок.

По оценкам ВТБ, на текущий момент уровень спроса на розничные кредиты остается ниже, чем в прошлом году. Однако наблюдаются признаки стабилизации и возвращения к росту – прежде всего, за счет восстановления спроса на ипотеку. Этому тренду способствуют продолжение действия льготных госпрограмм и поэтапное улучшение условий по собственным банковским предложениям. ВТБ в рамках новой стратегии «семейного капитала» активно участвует в реализации государственных мер поддержки населения и внедряет дополнительные виды социальных программ. В частности, тем семьям, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, ВТБ предоставляет возможность получить ипотеку под 3%. Один из родителей для этого должен быть зарплатным клиентом банка. В Свердловской области уже прошли первые сделки по этой программе.