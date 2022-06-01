ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51297

ВТБ первым на российском рынке предоставил своим клиентам непрерывный доступ ко всем документам, которые они подписали в банке цифровой подписью. Все файлы хранятся в разделе «Мои договоры» в ВТБ Онлайн – в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей. 

С помощью сервиса «Мои договоры» все клиенты ВТБ могут неограниченно скачивать, распечатывать или пересылать свои цифровые документы. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн и выбрать соответствующую вкладку. Запуск нового функционала стал возможен благодаря активному внедрению банком технологии цифрового подписания документов с марта прошлого года. На данный момент весь бумажный документооборот клиента и банка сокращается до одного листа –соглашения об использовании простой электронной подписи, которое подписывается в бумажном виде. Все остальные документы, необходимые для того, чтобы стать клиентом ВТБ, подписываются в электронном виде и также хранятся в разделе «Мои договоры».


«ВТБ ведет непрерывную работу по улучшению клиентского опыта. Отказ от бумажного документооборота ускоряет обслуживание и является экологичным решением. Даже на случай, когда у клиента отсутствует ВТБ Онлайн для цифрового подписания документов, нами скоро будет предусмотрена возможность сделать это по SMS – при этом все документы, подписанные таким образом, также будут доступны в разделе «Мои договоры». А если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то скоро появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии», – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.


В краткосрочной перспективе ВТБ планируется добавить функцию пакетного подписания электронных документов «в один клик» – при одновременном оформлении клиентом сразу нескольких продуктов и услуг банка. Такое решение позволит еще больше ускорить процесс обслуживания и сэкономить время клиента.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51297

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined