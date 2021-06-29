ВТБ: оборот медлабораторий в Екатеринбурге за неделю вырос на 45%

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. К показателям за аналогичный период 2019 и 2020 годов оборот лабораторий на Среднем Урале вырос более чем в 2,5 раза.

Выручка лабораторий в Екатеринбурге и количество транзакций их клиентов выросли в 2,6 раза по сравнению с последней неделей июня прошлого года. К показателям 2019 года зафиксирован еще более значительный рост – в три с лишним раза как по обороту, так и по числу операций. Средний чек на услуги лабораторий в регионе находится на уровне 1,6 тыс. рублей, за год он снизился на 10%.

В целом по стране спрос на услуги медицинских лабораторий также увеличился. Оборот российских медлабораторий за прошедшую неделю вырос к предыдущей неделе на 21% - до 77 млн рублей. Количество транзакций также оказалось на 21% больше, чем неделей ранее – почти 40 тыс. По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги таких лабораторий увеличился в 2 раза, а с доковидным 2019 годом – в 2,2 раза. При этом оборот по сравнению с 2020 годом вырос на 64%, а с 2019 годом – на 71%. Средний чек составил 3,2 тыс. рублей – это на 11% больше, чем неделей ранее, но на 4% меньше, чем в 2020 году и на треть меньше показателей 2019 года.

Между тем, остальные сегменты медицинских услуг в России продемонстрировали рост в пределах 10% либо незначительное снижение. Например, выручка платных медицинских учреждений за неделю выросла всего на 9% к предыдущей неделе и достигла 76 млн рублей – это на 70% больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2019 году. Выручка аптек осталась на уровне предыдущей недели и составила 194 млн рублей, а на медицинские услуги россияне потратили почти 40 млн рублей (+2%). В Екатеринбурге оборот городских аптек неделя к неделе незначительно вырос.

– Изменение эпидемиологической ситуации в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также введение связанных с этим ограничений привело к росту спроса на услуги медицинских лабораторий, в частности, на проведение ПЦР-тестирования и анализов на антитела. Поэтому выручка медицинских лабораторий ожидаемо выросла, и, по нашей оценке, этот рост продолжится – в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения заведений общественного питания, – комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.