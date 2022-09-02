ВТБ одобрил свердловчанам заявки на льготную ипотеку для строительства более чем на 150 млн рублей

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ВТБ отмечает среди клиентов в Свердловской области рост интереса к кредитам на строительство загородных домов. Менее чем за месяц действия льготной ипотеки на такие объекты банк одобрил порядка 40 заявок свердловчан на сумму около 170 млн рублей. Средняя сумма заявки – 4,5 млн рублей.

Первая сделка в Свердловской области была оформлена в конце августа. Клиент получил в ВТБ кредит на сумму 5 млн рублей для строительства собственного дома в г. Полевской. Срок кредита составил 13 лет, процентная ставка – 6,3% на весь срок.


В целом по России клиенты ВТБ оформили в рамках льготной программы для строительства частных домов хозспособом свыше 2 тысяч заявок более чем на 10 млрд рублей.


Для получения кредитных средств на строительство собственного дома клиенту необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта.

Подробная смета, поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются.


Минимальная ставка 6,3% по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения – дом.


Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 6 млн рублей при строительстве в Свердловской области. Средства возможно получить на срок до 30 лет.

Подать заявку на ипотеку можно в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или в офисах банка.


Приобрести на льготных условиях с помощью ВТБ также можно и частный дом с земельным участком от застройщика. В рамках ипотеки с господдержкой финансирование доступно в размере до 6 млн рублей в Свердловской области. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение максимальной суммы кредита до 15 млн рублей. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на весь срок кредита. В рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает кредиты от 3% годовых.

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