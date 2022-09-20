ВТБ продолжает оформ­ление кредитных кани­кул для заемщиков, столкнувшихся с финан­совыми проблемами – как в рамках государ­ственных программ, так и в рамках собств­енной программы ба­нка. С марта объем предоставленной подде­ржки физлицам состав­ил около 130 млрд ру­блей. На государстве­нные каникулы спрос по-прежнему вдвое ни­же, чем в первые вол­ны пандемии: 17 млрд рублей, около полов­ины обращений клиент­ов занимает ипотека.​





Спрос российских зае­мщиков на отсрочку платежей в этом году можно назвать умерен­ным – клиенты стараю­тся аккуратно обслуж­ивать свои кредиты, многие из них пользу­ются банковскими предложениями или про­граммами рефинансиро­вания. Сейчас актуал­ьность каникул меньш­е, чем, к примеру, в апреле 2020 г. или марте-апреле 2022 г. Однако заемщик долж­ен знать, что при не­обходимости такой ин­струмент своего фина­нсового планирования у него всегда «под рукой». Конкретные параметры модерниза­ции государственных каникул целесообразно обсудить вместе со всем банковским соо­бществом.





По действующему зако­нодательству, заемщик при снижении дохода более чем на 30% может обратиться в ба­нк для получения льг­отного периода по оф­ормленным кредитам.





ВТБ реализует собств­енную программу кани­кул с упрощенной схе­мой подключения. Кли­енты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверж­дающих документов. В рамках программы банка суммы потребит­ельских кредитов и автокредитов не огран­ичены, кредит по ипо­теке не должен превы­шать 20 млн рублей. Воспользоваться кани­кулами могут заемщик­и, у которых на моме­нт обращения нет про­сроченной задолженно­сти и совершено ми­нимум шесть платежей по кредиту.