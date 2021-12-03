ВТБ окажет финансовую поддержку клиентам с инвалидностью

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Те, кто переведет зачисление этого пособия на карту ВТБ, получат от банка финансовую поддержку и бесплатную страховку счетов от мошеннических списаний.

ВТБ в Международный день инвалидности запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности. Клиентам, которые до 31 марта 2022 года впервые получат пособие по инвалидности на карту ВТБ, банк дополнительно начислит по 2 000 рублей. Всем получающим пособия по инвалидности банк также бесплатно подключит страхование карт и счетов от мошенничества: при хищении средств злоумышленниками, в том числе с помощью методов социальной инженерии, полис позволит возместить ущерб на сумму до 100 тыс. рублей.

– Пандемия подтолкнула мировое сообщество к пересмотру подхода к ведению бизнеса – теперь на первый план выдвигаются ESG-принципы как фундамент для устойчивого развития. ВТБ в рамках собственной ESG-стратегии сфокусировался на ряде ключевых направлений, включая адресную помощь клиентам, которые особенно нуждаются в поддержке. Сегодня мы готовы предоставлять дополнительную помощь тем, кто получает пособия по инвалидности – ожидаем, что ей смогут воспользоваться свыше 50 тыс. клиентов. На реализацию комплексного проекта, направленного на поддержку льготных категорий населения - семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, в 2021 - 2022 годах мы направим порядка 2,5 млрд рублей, — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

В этом году ВТБ поддержал более 500 тыс. семей с детьми школьного возраста, на 10% увеличив размер единой госвыплаты для получателей «школьных» пособий. Также финансовую помощь от банка и дополнительные преимущества получают клиенты старшего поколения при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ. Таким клиентам банк начисляет дополнительно 2 тыс. рублей на счет, а также подключает бесплатную страховку карт и счетов от действий мошенников, выплачивает 7,5% годовых на остаток по счету и кешбэк до 10% за покупки в аптеках и оплату ЖКУ картой.


Кроме того, с 1 декабря ВТБ оказывает поддержку клиентам, на карту которых будут зачисляться пособия на детей. Для этого им достаточно с 1 декабря 2021 года до 31 марта 2022 года перевести начисление социальных выплат на счет карты «Мир» ВТБ. Каждому новому получателю детских пособий банк после зачисления первой соцвыплаты единовременно начислит 2000 рублей. Им также будет бесплатно подключена страховка карт и счетов от мошенничества и доступно бесплатное онкострахование детей с согласия родителей.

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