ВТБ окажет поддержку системообразующим предприятиям ТЭК

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51289

ВТБ предоставит оборотное финансирование системообразующим предприятиям ТЭК на льготных условиях. В рамках программы господдержки Минэнерго России одобрило заявки клиентов банка на 22 млрд рублей. Речь идет о компаниях как малого и среднего, так и крупного бизнеса.

Программа предусматривает кредитование в размере до 10 млрд рублей для одного предприятия по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.


«Предоставление льготного финансирования предприятиям ТЭК поможет сохранить занятость в отрасли и продолжить обеспечивать конкурентоспособные предложения на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо отметить, что наши клиенты в целом демонстрируют устойчивость и справляются с возникшими ограничениями. ВТБ со своей стороны всегда готов оказывать эффективную поддержку компаниям топливно-энергетического комплекса в максимально короткие сроки», - сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.


«Более трети суммы заявок по программе Минэнерго приходится на предприятия среднего и малого бизнеса. Они играют важную роль в развитии энергетической отрасли и жизни городов и регионов страны, при этом менее защищены от изменений рыночной конъюнктуры. Условия программы позволяют нам обеспечивать их потребности в финансировании, что будет способствовать дальнейшей стабильной работе ТЭК», - отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.


ВТБ также является активным участником программ государственной поддержки системообразующих предприятий промышленности и торговли, а также сельского хозяйства.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51289

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined