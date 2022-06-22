ВТБ окажет помощь пострадавшим от природных пожаров

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Клиенты ВТБ, пострадавшие в результате природных пожаров в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, смогут воспользоваться отсрочкой платежей или реструктуризацией кредитов.

Для заемщиков, пострадавших от природной стихии и оказавшихся в результате этого в сложном финансовом положении, банк предлагает оформить отсрочку платежей по кредиту или снижение их размера, изменение срока кредита, исключение пеней по просроченным кредитам. Долговая нагрузка клиентов, ранее застраховавших свое имущество, может быть снижена за счет страховых выплат.

Все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, в каждой ситуации предлагаются персональные решения.


«В непростой жизненной ситуации клиентам крайне необходима финансовая поддержка, особенно заемщикам, которые понесли материальный ущерб в результате стихийного бедствия. ВТБ окажет поддержку пострадавшим от природных пожаров и родственникам погибших. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Банк готов использовать целый комплекс мер поддержки, включающих реструктуризацию долга и кредитные каникулы», – прокомментировал руководитель департамента розничного взыскания – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.


Консультацию о получении мер поддержки от банка клиент может получить по единому номеру 1000, а также написав в чат-бот в приложении ВТБ-Онлайн или обратившись в офисы банка.

При обращении в офис банка необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и при наличии или возможности его получения документ, подтверждающий статус пострадавшего (для получения акта нужно обратиться в местную администрацию).

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