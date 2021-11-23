ВТБ Онлайн упростил поиск банкоматов в приложении

Пользователям ВТБ Онлайн стали доступны расширенные настройки при поиске банкоматов: от адреса и режима работы до параметров доступности устройства для людей с нарушениями зрения. Теперь в разделе «Банкоматы» можно ввести любой адрес в поисковую строку, и приложение отобразит на карте ближайшие устройства. Результаты поиска сортируются по удаленности от текущего местоположения пользователя. Для построения оптимального маршрута клиенту нужно открыть соответствующую вкладку в карточке банкомата, а ВТБ Онлайн автоматически проанализирует подходящие варианты маршрута и предложит их на выбор.

В фильтрах приложения клиент также сможет найти устройство самообслуживания не только по адресу и режиму работы, но и по другим 10 параметрам, среди которых возможность внесения купюр, осуществление платежей наличными, снятие денежных средств по QR-коду, доступность технологии бесконтактного обслуживания с помощью NFC, а также адаптированность банкомата для слабовидящих людей. Пользователь может выбрать устройство, в том числе с учетом того, какой тип валюты (рубли, доллары или евро) необходимо снять или внести на карту. Все эти параметры уже отображаются и в карточке банкомата.

– Функционал поиска банкоматов был доработан на основе обратной связи и пожеланий клиентов. Помимо новых возможностей, мы внесли изменения и в дизайн приложения: банкоматы стали отображаться на карте в виде логотипов банка, экраны стали более динамичными. Ряд нововведений реализован в русле ESG-стратегии ВТБ: например, карта банкоматов в мобильном приложении адаптирована для слабовидящих клиентов – ее интерфейс озвучивается голосом при включении специальных настроек на устройстве пользователя, – подчеркнул начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

ВТБ обладает одной из крупнейших в стране сетей устройств самообслуживания, которая включает 15,5 тыс. устройств в более чем 1700 населенных пунктах. Банкоматной сетью ВТБ активно пользуются более 6 млн человек, мобильным и интернет-банком ВТБ Онлайн - свыше 12 млн.