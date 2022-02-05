ВТБ Онлайн вошел в число лидеров рейтинга UsabilityLab

В исследовании UsabilityLab принял участие 21 крупнейший российский банк. Удобство цифровых сервисов исследователи оценивали по 90 критериям, среди которых: переводы через Систему быстрых платежей, между своими счетами, история операций, аналитика расходов, оплата услуг, настройка уведомлений и другие. Основу рейтинга доступности составили оценки таких сценариев, как просмотр баланса и информации об операциях, входа в онлайн-банк, перевода по номеру карты, открытия вкладов и другие.

«При развитии ВТБ Онлайн мы учитываем все современные тренды в создании цифровых сервисов: усиление безопасности, доступность для всех категорий клиентов, удобство использования, персонализацию, голосовое управление и другие. В прошлом году у нас появилось много новых функций, например, вход с помощью смарт-часов, анализ расходов и доходов, настройка главного экрана под задачи клиента — их идеи подсказали нам сами пользователи. Особое внимание мы уделяем безопасности ВТБ Онлайн и защите средств клиентов и в прошлом году начали собирать номера телефонов мошенников и фишинговые сайты через чат-бот для их последующей блокировки. Кроме того, мы усилили доступность нашей платформы для незрячих и слабовидящих пользователей, которые уже могут использовать 90% функционала мобильного приложения и 100% — интернет-банка. Мы продолжаем развитие ВТБ Онлайн и до конца года намерены увеличить число активных пользователей в 1,5 раза — до 15 млн человек», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ выпустил большое обновление мобильного и интернет-банка в ноябре 2021 года. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Самые необходимые повседневные операции, включая переводы и платежи, можно провести всего за два клика, а переход между разделами стал мгновенным. Появилось более 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, снятие наличных в банкоматах без карты, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс.

«Мы внедрили высокоэффективную систему защиты средств клиентов. Пользователи мобильного приложения ВТБ Онлайн могут самостоятельно заблокировать доступ в личный кабинет, если возникли сомнения в безопасности их учетной записи. Для дополнительной финансовой безопасности рекомендуем клиентам оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано и на случаи социальной инженерии. Наша цель - быть самым безопасным мобильным банком в России», — добавил Никита Чугунов.