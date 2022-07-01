ВТБ: оплату по СБПэй до конца года выберут 1,5 млн человек

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По прогнозам ВТБ, до конца года приложением СБПэй воспользуются до 1,5 млн клиентов банка. К концу года на российском рынке он может заменить порядка 10% карточных платежей.

Для оплаты покупок с помощью нового сервиса необходимо войти в приложение СБПэй, отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства мгновенно поступят на счет продавца. Система не использует данные банковской карты, и платеж происходит напрямую со счета клиента, причем в приложение можно добавить несколько счетов разных банков. Сегодня число торговых точек и интернет-магазинов, которые поддерживают СБП С2В-платежи, превышает 243 тысячи.


«ВТБ в конце мая этого года одним из первых обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. Сервис с использованием QR-кодов и ссылок становится все более популярной альтернативой привычным покупкам по карте и удачно «замещает» ушедшие с нашего рынка технологии. По нашим оценкам, до конца года новым приложением воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ», – комментирует руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.


Подключить счет в приложении СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами. Первый – в мобильном приложении СБПэй, где пользователям устройств на платформе iOS или Android необходимо будет ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. Он подойдет клиентам, у которых не установлено банковское приложение. Второй – с использованием ВТБ Онлайн. Для того, чтобы подключиться к СБПэй через ВТБ Онлайн, необходимо в СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Этот способ доступен для пользователей устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше).


ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В начале мая 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП.


Справка

СБПэй – мобильное приложение от НСПК для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте, платежная ссылка). В сервисе реализованы современные стандарты безопасности. Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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