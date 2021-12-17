ВТБ открыл в Екатеринбурге еще один офис нового формата

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах и открывает второе подобное отделение в Екатеринбурге. Офис организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть.

В дополнительном офисе «Вузовский» по адресу ул. Ленина,101/ул. Гагарина,16 можно воспользоваться всеми продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить ипотеку, кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. Один из входов в отделение оснащен пандусом. В клиентском зале размещены 2 кофе-пойнта. В круглосуточной зоне находятся два банкомата. Еще два устройства самообслуживания доступны клиентам в период работы отделения, причем одним из этих банкоматов можно воспользоваться в полностью конфиденциальном режиме – за закрытой дверью. В офисе оборудован депозитарий с индивидуальными сейфовыми ячейками, где клиенты могут оставить на хранение ценности или важные документы. Также в филиале действует отдельная зона для клиентов премиального сервиса «Привилегия». С физическими лицами «Вузовский» работает по будням с 10 до 19 часов, а также по субботам с 10 до 17 часов.

Предприниматели могут в офисе нового формата открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта. Корпоративных клиентов в новом отделении принимают по будням с 10 до 19 часов.

— В этом году мы начали модернизацию сети банка в регионе и открыли три обновленных офиса — один в Полевском и теперь уже два в Екатеринбурге. Отделение на перекрестке улиц Ленина и Гагарина – одно из стратегически важных для ВТБ, оно расположено в центральной части города, рядом с главным корпусом Уральского федерального университета. Уверен, что наши клиенты оценят новый формат обслуживания в привычной для них локации, — отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологичном формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот по стране.