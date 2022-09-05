ВТБ первым из банков выдал кредиты бизнесу под 3−4,5%

Первыми участниками программы стали предприниматели из Архангельска, Великого Новгорода, Ижевска, Кирова, Костромы, Липецка, Пензы, Улан-Удэ и Челябинска. Они работают в сферах производства стройматериалов, металлообработки, логистики, медицинских услуг и других.

«Кредиты до 1 млрд рублей на инвестцели уже могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспортировки и логистики. Ставка сниженная – 3% для среднего бизнеса и 4,5% для малого и микробизнеса. На этих льготных условиях за первую неделю предпринимателям выданы кредиты на сумму свыше 560 млн рублей», − отметил Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

«В текущих экономических условиях банкам необходимо оперативно реагировать на инициативы государства по поддержке бизнеса. Мы начали принимать заявки клиентов на участие в программе еще до ее официального запуска, первыми на рынке провели выдачи кредитов на новых условиях и активно работаем над оформлением сделок во всех регионах. На наш взгляд, программа позволит реализовать отложенный спрос на инвесткредитование в приоритетных отраслях и послужит мотивацией для тысяч предпринимателей к развитию своего бизнеса», − прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Главное преимущество новой программы – низкие ставки, ниже ключевой. Это дает реальные возможности для развития производства. Такие проекты простимулируют создание новых рабочих мест. При этом каждый предприниматель сможет также воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, покрыв до 50% своих рисков перед банками. При их совмещении с поручительствами региональных гарантийных организаций покрытие для предпринимателей составит до 70%», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Новая госпрограмма заработала в России 25 августа. Инвестиционные кредиты по ставкам 3% для среднего бизнеса и 4,5% − для малого и микробизнеса могут получить предприниматели из приоритетных отраслей для запуска или модернизации производств, обновления основных средств. Максимальный срок кредита составляет 10 лет, а льготная ставка действует в течение 5 лет.