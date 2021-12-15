ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

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Представители банка были отмечены в номинациях «Инновационный подход» и «Масштабность реализации».

Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка – банк стал победителем престижной ИТ-премии CIO Awards сразу в двух номинациях. Награды получили старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин (номинация "Инновационный подход") и вице-президент, руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса Алексей Фетисов (номинация "Масштабность реализации").

Жюри премии отметили как технологические достижения ВТБ в сфере применения и использования искусственного интеллекта (Геоплатформа, сервис подбора оптимального портфеля для розничных инвесторов на базе алгоритмов ИИ), так и создание высококачественных, масштабируемых и надежных продуктов и сервисов в ключевых цифровых розничных каналах (масштабное обновление ВТБ Онлайн, новый розничный кредитный конвейер).

ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Одной из приоритетных целей трансформации является возможность предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Мы благодарны жюри за высокую оценку и продолжим работать над технологическим развитием банка для того, чтобы обеспечивать клиентам возможность использования лучших продуктов и сервисов,– отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
  • Справочно: Конкурс CIO Awards проводился впервые. Его организовали петербургский клуб ИТ-директоров и журнал IT Manager. В жюри вошли 17 экспертов, как действующих ИТ-руководителей, так преподавателей и топ-менеджеров ИТ-компаний.
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