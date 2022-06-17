ВТБ поддержит развитие российских регионов

Соглашения о сотрудничестве охватывают повышение доступности современных банковских сервисов для жителей и предприятий регионов, развитие системы кредитования физических лиц и предпринимательства, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки. Решения ВТБ помогут в реализации приоритетных региональных проектов, инновационном развитии промышленного комплекса, модернизации производств и т.д.

«Взаимодействие с регионами для решения актуальных задач их социально-экономического развития всегда было одним из приоритетных направлений ВТБ как системообразующего банка страны. Мы нацелены на активную совместную работу с субъектами РФ в решении региональных вопросов и реализации возможностей в новых экономических условиях. Уверен, что подписанные на ПМЭФ-2022 соглашения станут важным шагом на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству и будут способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и повышению качества жизни в регионах России», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.