ВТБ поддержит развитие российских регионов

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ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями, Ставропольским краем и Республикой Дагестан. Предметом соглашений стало взаимодействие банка и органов государственной власти регионов при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионах.

Соглашения о сотрудничестве охватывают повышение доступности современных банковских сервисов для жителей и предприятий регионов, развитие системы кредитования физических лиц и предпринимательства, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки. Решения ВТБ помогут в реализации приоритетных региональных проектов, инновационном развитии промышленного комплекса, модернизации производств и т.д.


«Взаимодействие с регионами для решения актуальных задач их социально-экономического развития всегда было одним из приоритетных направлений ВТБ как системообразующего банка страны. Мы нацелены на активную совместную работу с субъектами РФ в решении региональных вопросов и реализации возможностей в новых экономических условиях. Уверен, что подписанные на ПМЭФ-2022 соглашения станут важным шагом на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству и будут способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и повышению качества жизни в регионах России», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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