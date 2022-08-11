ВТБ подключил к СБПэй 50 тысяч клиентов

ВТБ одним из первых открыл доступ клиентам к приложению СБПэй для оплаты услуг, покупок в торговых точках и онлайн-магазинах в мае 2022 года. Для бесконтактной покупки с помощью СБПэй пользователю необходимо на смартфоне войти в приложение, отсканировать QR-код, проверить сумму, название магазина, а потом подтвердить платеж. Средства на счет торговой точки поступают мгновенно. Сервис не использует данные банковской карты.

«Технология СБПэй возвращает клиентам возможность привычной оплаты услуг и товаров через смартфон, а бизнесу помогает сокращать оборот наличных средств. За два месяца с подключения к сервису он показал свою востребованность у наших клиентов. На фоне дальнейшего распространения разных инструментов Системы быстрых платежей и широкого масштабирования NFC-меток бесконтактная оплата должна стать массовым решением для ежедневных покупок и постепенно занять ключевое место в цифровых кошельках. По нашим прогнозам, уже к концу этого года развитие сервиса СБПэй увеличит долю C2B-платежей на российском рынке более чем в 1,5 раза», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

Подключиться к СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами: непосредственно в мобильном приложении СБПэй или в ВТБ Онлайн. В первом случае клиенту (устройств на платформе iOS или Android) необходимо привязать банковский счет (ввести его номер) и указать номер телефона. Для того, чтобы подключить СБПэй через ВТБ Онлайн клиентам необходимо в приложении СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Пользователи устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше) будут подключены к сервису автоматически, останется только подтвердить привязку счета в банковском приложении.

По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля платежей СБП может составить порядка 5% карточных платежей.

Справочно:

СБПэй – мобильное приложение от НСПК для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте, платежная ссылка). В сервисе реализованы современные стандарты безопасности. Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store.