ВТБ подвел итоги работы инновационного офиса в Екатеринбурге за 2021 год

Дополнительный офис «Чкаловский» в Екатеринбурге стал первым подразделением ВТБ на Урале, где обслуживают в новом формате и физических лиц, и корпоративных клиентов. В отделении, расположенном по адресу ул. Циолковского, 57, можно получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить ипотеку, кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. Предприниматели могут в офисе нового формата открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

«Первые месяцы работы нашего офиса показали, что клиенты высоко оценили новый формат отделений банка, – отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Среднее количество посетителей и число совершаемых операций в «Чкаловском» с августа выросли почти вдвое: теперь сюда ежедневно приходят свыше 130 клиентов, в месяц проводится более 3 000 различных банковских операций. Одна из отличительных особенностей офисов ВТБ нового формата – возможность проводить индивидуальные консультации с сотрудниками банка в переговорных комнатах. Мы считаем эту опцию одним из факторов того, что именно в новом отделении активно растет база вкладчиков, использующих современные инструменты сбережений – людям удобно в комфортных условиях решать вопросы, касающиеся сохранения своих финансов. Только за 4-й квартал прошлого года клиенты «Чкаловского» разместили на текущих и накопительных счетах более 420 млн рублей – это в три с лишним раза больше средних показателей в нашей сети».

В офисе также работает зона для проведения ипотечных сделок, оборудованная переговорными комнатами для подписания и оформления всех необходимых документов. За время работы в новом формате клиенты ВТБ провели в «Чкаловском» около 1 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 2,9 млрд рублей.

В круглосуточной зоне офиса размещены 3 банкомата. Еще одно устройство самообслуживания доступно клиентам в период работы отделения, причем воспользоваться этим банкоматом можно в полностью конфиденциальном режиме – за закрытой дверью.

Офисы ВТБ нового формата организованы таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещениях нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. В клиентских залах оборудуются кофе-пойнты. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть.

Напомним, что в декабре после реконструкции также начал работу в новом формате офис ВТБ на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина в Екатеринбурге. Летом в Полевском, где ранее отделений банка не было, открылся первый в регионе обновленный филиал ВТБ.