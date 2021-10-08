ВТБ получил три золотые премии Contact Center World

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49409

Высшая оценка получена в номинациях «Лучший в обслуживании клиентов», «Контакт-центр года» и за «Лучший дизайн контакт-центра».

ВТБ получил три золотые награды крупнейшего международного конкурса в области клиентского сервиса и контактных центров Contact Center World. Контакт-центр ВТБ ежемесячно принимает около 5 миллионов обращений из 85 регионов в 11 часовых поясах. Время обработки каждого обращения по итогам второго квартала сократилось до 4 минут. ВТБ успешно обрабатывает запросы благодаря эффективной работе специалистов, а также цифровым технологиям. Банк улучшил возможности голосового помощника, успешно развивает инструменты речевой аналитики, автоматизировал контроль качества и анализ обращений, а их результаты использует для доработки продуктов и сервисов.


В прошлом году ВТБ открыл новый контакт-центр в Воронеже, площадка стала крупнейшей в сети банка. При полной загрузке контакт-центр обрабатывает более миллиона звонков в месяц со всей страны. Офис расположен в ультрасовременном пространстве, где сотрудникам обеспечены максимальный комфорт и возможности для «разгрузки» после рабочей смены. К их услугам — комнаты отдыха с массажными креслами и разнообразными играми, учебные классы, спортзал, а также процедурный, массажный кабинеты и кабинет психолога. Именно этот проект был представлен в номинации «Лучший дизайн контакт-центра».

— Для нас это первый опыт участия в подобной премии. Ценно, что международное профессиональное сообщество высоко оценило проекты ВТБ. Повышение качества обслуживания – приоритетная задача банка. Сегодня на рынке мы занимаем лидерскую позицию по индексу лояльности клиентов, но и в дальнейшем мы намерены совершенствовать свой сервис и расширять комплекс услуг для быстрого и удобного решения ежедневных финансовых вопросов, – прокомментировала руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Сегодня в ВТБ работают четыре крупных контакт-центров, которые расположены в Барнауле, Воронеже, Оренбурге и Чебоксарах. В первом квартале 2022 года банк планирует открыть площадку в Самаре. Сотрудники контакт-центров ВТБ обеспечивают информационное обслуживание клиентов, оказывают помощь в решении их вопросов, занимаются продажей банковских продуктов. Консультации клиентов проходят в режиме 24/7 в чате мобильного приложения, а также по телефону 1000 или 8 800 100 24 24.


Справка

  • Организатором премии Contact Center World выступает международная ассоциация отрасли — Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. Оценку проектов осуществляют представители профессионального сообщества из разных стран и международных компаний, учитывая инновационность представленных решений, их влияние на клиентский опыт и операционную эффективность организаций. В конкурсе Contact Center World ежегодно принимают участие более 1,6 тыс. компаний из Европы, Ближнего Востока и Африки. Премия проводится с целью повышения престижа контактных центров как работодателей и обмена лучшими практиками обслуживания клиентов.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49409

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined