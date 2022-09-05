ВТБ: портфель ипотеки в России в этом году впервые превысит портфель неипотечных кредитов

По прогнозам ВТБ, по итогам 2022 года общий размер ипотечного портфеля в России с учетом приобретенных прав и секьюритизации может увеличиться на 15% и достигнет 14,8 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка. Основными факторами роста станут активное развитие государственных и региональных программ поддержки ипотечных заемщиков, снижение ключевой ставки и улучшение условий по базовым ипотечным программам, а также совместные инициативы банков и застройщиков, предусматривающие льготные условия кредитования.

Рынок необеспеченных кредитов (потребительские кредиты и автокредиты) в России в этом году развивается медленнее, чем в прошлом – во многом за счет сокращения продаж в первом полугодии на фоне высоких ставок. В результате, аналитики ВТБ не ожидают значительного роста портфеля неипотечных кредитов в целом по рынку – по итогам года он останется на уровне около 13 трлн рублей. Общий объем портфеля кредитов физлиц, включая секьюритизацию, может достичь 27,7 трлн рублей, увеличившись на 7% за счет активного роста ипотеки.

«В нашей стране население всегда в большей степени отдавало предпочтение потребительским кредитам на текущие финансовые нужды. Однако в последние несколько лет за счет активного снижения ставок, развития девелоперских проектов и благодаря мерам господдержки ипотека стала стремительно догонять необеспеченные кредиты. Этот год станет для российской розницы переломным, даже несмотря на турбулентность в экономике в первом полугодии.

Ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный и в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться. «Бум» строительства в нашей стране еще не пройден, а доля ипотеки в ВВП по-прежнему имеет значительный потенциал для роста», – заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что рынок ипотечного кредитования продолжит динамично развиваться с учетом цели увеличить объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров к 2030 году и улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно. В результате, даже в этом году темпы выдачи ипотеки в России станут достаточно высокими, пусть и ниже, чем в рекордном 2021 году. По оценке ВТБ, ипотечные продажи российских банков по итогам всего года могут достичь 4,5-4,6 трлн рублей.