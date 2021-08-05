ВТБ повышает доходность по вкладу «Ваш пенсионный» до 6,25%

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Доходность по депозиту повышается на 1,05 п.п. и с учетом опции «Сбережения» по Мультикарте составит до 6,25%.

Для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации. Доходность можно дополнительно увеличить на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте – в таком случае она составит 6,25% годовых.

– Сегодня с учетом конъюнктуры рынка клиенты ожидают от банков выгодных предложений, позволяющих получить доход выше уровня инфляции. При этом сохраняется привычка держать деньги «под рукой» и оперативно распоряжаться своими средствами. Поэтому мы предлагаем пенсионерам гибко управлять накоплениями и разместить сбережения на специальном вкладе с повышенной доходностью. Вместе с выгодными ставками по текущим счетам для тех, кто получает пенсию на карту ВТБ, обновленный вклад позволяет клиентам старшего поколения воспользоваться комплексным продуктом, учитывающим потребности именно этого сегмента населения, –комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Открыть вклад «Ваш пенсионный» можно в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. Минимальная сумма на депозите составляет 1 тыс. рублей, возможно снятие средств и пополнение вклада на протяжении его действия. Срок размещения средств составляет 2 года.


По итогам первого полугодия 2021 г. ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10% - до 7,5 трлн рублей. Портфель классических пассивов физлиц составил 4,6 трлн рублей, а объем средств, размещенных в инвестиционные продукты, - 2,2 трлн рублей (рост - на 19% к началу года). Объем вложений в субординированные облигации ВТБ увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей.

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