ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%

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При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте доходность по счету возрастает до 6,5%.

ВТБ с 15 июня повышает ставку по накопительному счету «Копилка». В первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.


Ставка 5,5% действует как для новых клиентов ВТБ, так и для тех, кто уже является клиентом банка, но ранее не пользовался накопительным счетом «Копилка». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Увеличить доходность на 1 п.п., до 6,5% годовых, можно, подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.

- Популярность накопительных счетов как сберегательного инструмента уверенно растет. Многие клиенты предпочитают держать деньги «под рукой», что позволяет им гибко управлять своими финансами. По итогам первого полугодия мы ожидаем заметный рост портфеля накопительных счетов и, соответственно, повышение их доли относительно классических депозитов. Учитывая повышение ключевой ставки ЦБ, мы готовы предложить своим клиентам более выгодные финансовые условия по нашим сберегательным продуктам, - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения и инвестиции» ВТБ.

ВТБ с начала года увеличил портфель НС «Копилка» на 37%, а средний чек по накопительному счету «Копилка» вырос на 8%.


Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета – этой возможностью уже воспользовались свыше 200 тыс. клиентов ВТБ.

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