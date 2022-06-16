ВТБ предлагает снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе ПМЭФ-2022.

10 июня регулятор в четвертый раз подряд уменьшил ключевую ставку, которая с конца февраля сократилась с 20 до 9,5%. За последние два месяца банки существенно улучшили параметры жилищного кредитования, вернув ставки по стандартным программам к показателям начала года и фактически уравняв их с условиями ипотеки с господдержкой.

«Ставки в 12% и 9% по госпрограмме были установлены в большей степени как «антикризисные» и уже сыграли свою роль в поддержке рынка ипотеки весной этого года. Дальнейшее смягчение политики регулятора должно оказать влияние на госпрограмму, вернув ставку по ней на более низкий уровень, как это уже было в пандемию. Такое решение позволит повысить спрос клиентов на покупку недвижимости – причем как на первичном, так и вторичном рынке, ведь сегодня они тесно связаны. Мы уверены, что подобная мера наряду с продлением госпрограммы после 2022 года будет позитивно воспринята клиентами и рынком. Кроме того, это позволит выполнить национальные цели – нарастить объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год и улучшить условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно», – заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что с учетом стабилизации экономической ситуации в дальнейшем и снижения ключевой ставки необходимость в программах господдержки отпадет сама – они будут заменены собственными предложениями банков.

Кроме того, с учетом приоритетной задачи поддержки российских семей стоит расширить условия господдержки для клиентов с детьми. «Программа «семейной ипотеки» действует с 2018 года и, безусловно, пользуется спросом: мы выдали по ней уже 94 тысяч кредитов более чем на 340 млрд рублей. По нашей оценке, ее востребованность с годами будет только возрастать и положительно влиять на социальную политику нашего государства и улучшение демографической ситуации. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже закрепить ее как постоянно действующую программу», – добавил зампред ВТБ.

Со своей стороны ВТБ принял решение досрочно, уже с 16 июня, снизить ставку по своим стандартным ипотечным программам на 0,4 п.п. Оформить жилищный кредит заемщики банка с сегодняшнего дня смогут по ставке от 10,5% годовых - как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получении зарплаты на карту ВТБ.

В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.