ВТБ предоставит предпринимателям сервис юридической поддержки со скидкой

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50638

ВТБ расширил пакет услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они могут подключить сервис круглосуточной юридической поддержки. В рамках обслуживания стоимость консультаций для них будет снижена на 20%. Скидка доступна при оформлении любого из пакетов РКО.

Сервис «Юрист 24» предоставляет дистанционное круглосуточное юридическое сопровождение бизнеса. При оформлении расчетно-кассового обслуживания в ВТБ клиенты могут экономить 20% на оплате сервиса по тарифу «Бизнес». В него включены онлайн-консультации юриста по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, письменная экспертиза сделок, документов, правовых ситуаций и другие услуги.


«Мы помогаем предпринимателям не только с ведением финансовых операций, но и с решением других значимых для бизнеса вопросов. Профессиональная юридическая поддержка может быть полезна любой компании для ее развития и минимизации возможных рисков. Поэтому ВТБ включает такой сервис в пакеты услуг РКО на специальных условиях, чтобы предоставить клиентам еще одну возможность для оптимизации расходов. В дальнейшем мы планируем расширять наше предложение по РКО другими небанковскими сервисами, востребованными у клиентов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.


Сервис «Юрист 24» можно подключить в интернет-банке ВТБ Бизнес в разделе «Все сервисы и продукты». Предложение доступно как новым, так и существующим клиентам.

Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета с набором услуг в расчете на разный масштаб и особенности бизнеса. Для платежей, переводов или снятия наличных сверх лимитов, предусмотренных в пакете, клиенты могут подключить дополнительные опции. Предпринимателям, работающим на международном рынке, в рамках РКО предлагается сервис сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Большинство операций и услуг доступны клиентам в интернет и мобильном банке для бизнеса.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50638

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined