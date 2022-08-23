ВТБ предупреждает о нелегальных «услугах» установки приложения в App Store

Подобные предложения стали распространяться сегодня в телеграм-каналах. Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и «под ключ» - с использованием специализированных сервисов. По оценке специалистов ВТБ, подобная практика является нелегальной и не дает гарантий установки прежней версии приложения. Более того, мошенники могут использовать эту схему в своих целях, чтобы после получения аванса за работу перестать выходить на связь.

ВТБ предупреждает своих пользователей, что подобная активность не имеет никакого отношения к самому банку и может быть использована третьими лицами в своих целях. Никакой гарантии установки приложения в данном случае нет, к тому же клиенты рискуют в данном случае передать свои личные данные (логин и пароль от мобильного банка) третьим лицам.

«Мошенники могут воспользоваться внешними ограничениями в работе банковской инфраструктуры. Мы призываем клиентов сохранять бдительность и не поддаваться на подобные провокации, которые обычно заканчиваются потерей времени и денег. Важно обращать внимание на официальные заявления кредитных организаций. ВТБ рекомендует владельцам смартфонов на iOS использовать web-версию, которая по функционалу уже ничем не отличается от мобильного приложения. Ее установка доступна в полном объеме и гарантирует клиентам удобство и безопасность», - комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Клиентам ВТБ доступно дистанционное использование продуктов и услуг на любой платформе. Владельцы смартфонов на базе iOS работают с web-версией ВТБ Онлайн. Пользователи могут войти в нее по биометрическим данным, оплачивать услуги по QR-коду, проводить переводы с помощью адресной книги и использовать другие сервисы.

Пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия ВТБ Онлайн. Скачать ее можно на стартовой странице интернет-банка ВТБ Онлайн (online.vtb.ru), а также в официальных магазинах мобильных устройств.

Общее число клиентов, которые используют наши сервисы удаленно, превышает 11,3 млн человек. ВТБ регулярно обновляет функционал своих дистанционных каналов, делая его удобнее, надежнее и безопаснее для всех пользователей.