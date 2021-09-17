ВТБ приглашает акционеров и клиентов принять участие в конкурсе «Лучший аналитик»

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49181

К участию в конкурсе приглашаются акционеры банка и клиенты, состоящие на брокерском обслуживании в ВТБ.

Банк ВТБ запустил конкурс на прогнозирование показателей российской экономики и финансовых показателей группы.


В рамках конкурса участникам предстоит дать свой прогноз по ряду показателей на конец третьего квартала и конец 2021 года. Среди них – стоимость нефти, курс рубля, чистая прибыль группы ВТБ, динамика прироста базы розничных инвесторов в России и количество акционеров банка. Сформировать свой прогноз можно здесь до 23 сентября включительно. Итоги конкурса будут подведены в феврале 2022 года после публикации фактических значений прогнозируемых показателей.


Участники, чьи предположения оказались наиболее точными, получат фирменные подарки от ВТБ, а лидер конкурса получит звание «Лучший аналитик» и возможность принять участие в персональной онлайн-сессии с финансовым директором, членом правления ВТБ Дмитрием Пьяновым.


Конкурс ВТБ запущен в рамках онлайн-сессии «Назад в 2019: как восстанавливается российская экономика», которая состоялась 16 сентября на платформе Школы инвестора ВТБ. Для формирования более точных прогнозов участники конкурса могут ознакомиться с записью сессии, в ходе которой Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал по России, рассказал о структуре и темпах экономического роста, прогнозах по ключевой ставке и курсу рубля.


Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил:

- Мы постоянно внедряем новые форматы взаимодействия с нашими акционерами и клиентами, руководствуясь их потребностями и интересами. Сегодня мы запускаем конкурс на прогнозирование экономических и финансовых показателей, который позволит нашим акционерам и клиентам-розничным инвесторам развить свои аналитические способности и научиться принимать мотивированные инвестиционные решения. Важно, что данная инициатива реализована в рамках дальнейшего развития Школы инвестора, нашего уникального образовательного портала для розничных инвесторов.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49181

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined