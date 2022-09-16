ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей

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За неделю работы по программе промышленн­ой ипотеки ВТБ принял заявки клиентов ср­еднего и малого бизн­еса на сумму 5,3 млрд рублей. Условия пр­ограммы позволяют би­знесу привлекать кредиты на приобретен­ие производственных помещений по ставке 3 – 5% годовыхгодовыхгодовых

Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в Московском регионе, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить российский бизнес доступным финансированием с использованием всех инструментов господдержки. Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков. В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Промышленная ипотека запущена в России 7 сентября. Программа предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка составляет 3% годовых.

Максимальная величина одного кредита − 500 млн рублей


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