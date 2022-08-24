ВТБ призывает к борьбе с дропперами на всех уровнях

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ВТБ поддерживает предложение Банка России обязать кредитные организации приостанавливать доступ дропперов к банковским счетам и дистанционным каналам, при этом напоминая о необходимости бороться с ними на всех уровнях, включая обслуживание в офисах.

ВТБ считает необходимым усилить контроль над дропперами – физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.

«Мы принимаем активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и видим эффективность внедряемых мер защиты, в частности внедрение «периода охлаждения», в ходе которого клиент сможет отозвать свой платеж. Наравне с обязательной блокировкой дистанционных каналов обслуживания дропперов из базы данных ЦБ это позволит снизить их активность, в том числе в области социальной инженерии. Еще одной действенной мерой может стать ограничение возможности снятия денег со счетов дропперов в отделениях, чтобы мошенники не могли пользоваться этой лазейкой», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ также предлагает усилить борьбу с подменными номерами и фишингом в интернете. По оценке банка, необходимо изменить процесс регистрации пользователей у операторов связи, подтверждая ее с помощью электронной подписи (УКЭП) или на портале Госуслуг (ЕПГУ). Это позволит исключить оформление виртуальных АТС с возможностью использования подменных номеров, поскольку конечный пользователь всегда будет идентифицирован. Подобная верификация необходима и при регистрации доменного адреса в интернете для оперативной блокировки мошеннических ресурсов.

В целом за первое полугодие ВТБ обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил около 13 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

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