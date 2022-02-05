ВТБ продлил для бизнеса срок проведения платежей в валюте до 19:00

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ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса возможность проводить платежи в иностранной валюте после окончания основного операционного дня. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут совершать денежные переводы в долларах США и евро на три часа дольше − до 19:00 по московскому времени. Сервис доступен пользователям экосистемы ВЭД в интернет-банке ВТБ Бизнес.

Для проведения расчетов с зарубежными контрагентами после 16:00 − окончания основного операционного времени – предпринимателю достаточно указать признак «продленный операционный день» в электронной форме валютного перевода. Если платеж будет отправлен до 19:00, банк в этот же день проведет все необходимые проверки, включая валютный контроль, и спишет средства со счета клиента.


Услуга доступна клиентам, счета которых обслуживаются в точках продаж банка, территориально расположенных в одном часовом поясе с Москвой. Комиссия за услугу спишется автоматически с указанного клиентом счета.


«Международный бизнес зачастую требует проведения расчетов день в день. Ранее мы улучшили условия обслуживания и продлили операционный день в долларах США и евро до 16:00 для всех клиентов. Новый сервис в сочетании с уникальной возможностью покупать и продавать валюту круглосуточно в рабочие дни позволит клиентам банка максимально оперативно проводить трансграничные расчеты и повысить эффективность работы с зарубежными партнерами», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.


Экосистема ВЭД ВТБ – личный кабинет участника ВЭД в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. В него встроены как классические продукты и сервисы банка – простой валютный контроль, международные расчеты в 127 валютах, котировки в режиме реального времени, так и новые цифровые решения, такие как экспертиза международных контрактов, проверка иностранных контрагентов, таможенные сервисы и другие.

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