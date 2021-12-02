ВТБ профинансирует строительство еще 220 тыс. кв. метров ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Банк ВТБ и Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о финансировании третьей и четвертой очередей ЖК «Томилино Парк» в Люберцах объемом 17,9 млрд руб. В рамках финансируемых очередей будет возведено более 220 тысяч квадратных метров жилья, а также школа на 900 мест и детский сад на 360 мест. Финансирование проекта будет осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в ВТБ.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ:

– Финансирование строительства жилья – один из приоритетов банка ВТБ, мы работаем с основными застройщиками и помогаем им реализовывать масштабные проекты как в Москве, так и в регионах, обеспечивая качественным жильем тысячи семей. С группой «Самолет» мы уже осуществили несколько проектов и планируем продолжить сотрудничество, предоставляя полный спектр финансовых услуг и сервисов. Для нас важно и следование принципам ESG: использование энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Например, только оптимизация проектных решений позволило Самолету снизить бетоноемкость и металлоемкость домов на 20-25%. С учетом объемов строительства расход природных ресурсов и выбросы парниковых газов в сокращаются значительно.

Андрей Пахоменков, управляющий директор группы «Самолет»:

– Мы считаем банк ВТБ стратегическим партнером в наших проектах. Гибкие условия и надежное финансирование позволяют нам реализовывать уникальные масштабные проекты, которые мы строим в несколько очередей. В результате города получают новые современные полностью готовые к проживанию кварталы для современных горожан, где можно жить, работать, воспитывать детей, получать все необходимые услуги и жить в своём ритме.

Проект расположен рядом с Новорязанским шоссе и имеет удобный въезд с шоссе. Неподалеку расположена железнодорожная станция Томилино. До станции метро Котельники организовано движение общественного транспорта.

Всего в ЖК «Томилино Парк» предполагается к строительству более 615 тысяч квадратных метров жилья в составе шести очередей, первая и вторая очереди общей площадью 195 тысяч квадратных метров жилья уже введены в эксплуатацию.

ВТБ совместно с застройщиками разрабатывает специальные предложения по ипотечному кредитованию, которые позволяют клиентам купить жилье по выгодным ставкам и комфортно обслуживать кредит. Для покупателей недвижимости ГК «Самолет» банк так же предусмотрел специальные условия. В рамках «семейной ипотеки» доступна ставка в размере от 1,2% на весь срок кредитования при использовании цифровых сервисов. По стандартным программам банка клиенты могут воспользоваться ставкой 2,9% при внесении первоначального взноса в размере от 20% и использовании цифровых сервисов, срок кредита - до 30 лет. Кроме того, на первые год или два года обслуживания кредита доступна ставка 0,1% - как по «семейной ипотеке», так и по стандартным программам банка. Далее ставка повышается до 4,7% и 8,5% соответственно при использовании цифровых сервисов банка. Указанные условия действительны на 22 ноября 2021 году при условии комплексного страхования и за счет субсидирования от ГК «Самолет».