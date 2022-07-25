ВТБ провел на Среднем Урале первые ипотечные сделки под 9,9%

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С сегодняшнего дня ВТБ улучшил условия по ипотеке, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. В Свердловской области уже прошли первые две сделки по новым условиям.

Заемщики оформили ипотечные кредиты под 9,9% годовых для рефинансирования ранее взятых жилищных кредитов.


Минимальная ставка по ипотеке доступна клиентам ВТБ с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.


Ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки остались прежними. По основной программе можно получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать заработную плату на карту банка.


Подать заявку на ипотеку можно на сайте и в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.


По итогам первого полугодия жители Свердловской области оформили в ВТБ порядка 2,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8,7 млрд рублей.

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