ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

Новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 млрд рублей.

«Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Справка

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