ВТБ расширил программу лояльности для предпринимателей

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На данный момент в программе участвуют уже более 300 тысяч клиентов.

ВТБ увеличил перечень привилегий в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для клиентов среднего и малого бизнеса. Участникам будут доступны новые банковские продукты и нефинансовые сервисы от партнеров на специальных условиях, а также дополнительные образовательные возможности и консультации бизнес-экспертов.


С июля участники программы лояльности смогут получать больше сервисных привилегий для своего бизнеса за активное сотрудничество с банком. Среди новых опций − скидки на банковские экспресс-гарантии и приоритетное рассмотрение заявок на них, скидки на круглосуточную юридическую поддержку, услуги по аудиту сайта на соответствие требованиям 152-ФЗ и другие полезные сервисы для бизнеса.


Предпринимателям будут доступны авторские курсы по личной эффективности, построению команды, результативным переговорам, повышению продаж и другим компетенциям, а также персональные консультации от экспертов обучающего портала ВТБ «Ближе к делу».

− Наша стратегия – быть не только финансовым партнером для бизнеса, но также оказывать поддержку по любым актуальным для предпринимателей вопросам. Расширяя программу лояльности, мы наполняем ее как специальными предложениями на банковские продукты, так и нефинансовыми сервисами и образовательными услугами. Новые знания, нетворкинг, глубокая экспертиза бизнеса – это те возможности, которые позволяют расширять горизонты и находить новые идеи для развития своего дела, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Комплексная программа лояльности для среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ» запущена в конце апреля нынешнего года. Сейчас в ней участвуют более 300 тысяч клиентов банка. Участникам доступна круглосуточная выделенная линия колл-центра, приоритетное обслуживание в отделениях и другие привилегии.

  • Программа имеет три премиальных уровня участия. Первый уровень программы – «Профи», средний «Мастер» и высший – «Легенда». Они присваиваются автоматически в зависимости от объема и срока сотрудничества с ВТБ. Набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем. Участники могут получить информацию о доступных опциях в интернет- и мобильном банке для бизнеса.
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