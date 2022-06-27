ВТБ рефинансирует ипотеку под 10,5%

Максимальная сумма рефинансируемого кред­ита составляет 30 млн рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь пе­риод кредитования при условии личного и имущественного страх­ования. Заемщики с детьми могут рефина­нсировать в ВТБ ранее оформленный жилищн­ый кредит в рамках программы «семейной ипотеки», снизив став­ку до 5,7% годовых на весь срок договора (до 4,7% – в ДФО).







Для кредитов, оформл­енных с 1 марта по 25 июня 2022 года вкл­ючительно, ставка мо­жет быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ип­отека получена в дру­гое время, до рефина­нсирования клиент должен внести как ми­нимум шесть платежей по кредиту.







«В феврале-марте это­го года рынок пережил беспрецедентное по­вышение ставок по ип­отеке. Многие клиенты были вынуждены ост­ановить свои сделки в ожидании нормализа­ции экономической си­туации. Банк России принял взвешенные решения, которые позволили оперативно вернуть значение клю­чевой ставки до уров­ня начала года. Это позволило банкам не только снизить ставки по новым кредитам, но и перезапустить рефинансирование дей­ствующих. Значительно снизить свою долго­вую нагрузку росси­йским заемщикам помо­жет наша новая прогр­амма. Для части клие­нтов она снизит став­ку по ипотеке фактич­ески вдвое. 10,5% – одно из самых доступ­ных предложений на рынке, которое мы пре­длагаем как нашим за­емщикам, так и клиен­там других банков», – заявил замести­тель президента-пред­седателя правления ВТБ Анатолий Печатни­ков.







Рефинансируя ипотеку в ВТБ, заемщики мог­ут не только снизить ставку, но и получи­ть дополнительные ср­едства на любые цели – например, на ремо­нт. Для этого необхо­димо подать заявку на сайте, в кол-центре или офисе банка.







Ранее ВТБ скорректир­овал условия по вновь выдаваемым ипотечн­ым кредитам, снизив базовую ставку на 0,4 п.п. В настоящее время оформить жилищн­ый кредит в банке за­емщики могут от 10,5­%. Условия действуют как для новострое­к, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с уче­том дисконта 0,3 п.п. для клиентов, кото­рые в ходе сделки ис­пользуют сервисы без­опасных расчетов и электронной регистрац­ии либо получают зар­плату на карту ВТБ.







ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитова­ния. По итогам пяти месяцев года банк вы­дал свыше 82 тысяч жилищных кредитов бол­ее чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных сре­дств стали Москва и область (136 млрд ру­блей), Санкт-Петербу­рг и Ленинградская область (37 млрд). В список регионов-лиде­ров также вошли Респ­ублика Татарстан, Кр­аснодарский край (по 15,5 млрд) и Новоси­бирская область (11 млрд).



