ВТБ Регистратор запустил продажи коммерческих облигаций на своем маркетплейсе

Банк России инициировал проект «Маркетплейс» в декабре 2017 года. Его цель — создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре — регистраторе финансовых транзакций. На первом этапе воспользоваться услугами платформ могут физические лица – граждане России.

Финансовая платформа «Маркетплейс» –­ это уникальная собственная разработка ВТБ Регистратора, предназначенная для дистанционной реализации и обращения внебиржевых финансовых продуктов, включая облигационные займы субъектов РФ и корпоративные облигации. В первую очередь платформа предназначена для помощи в первичном размещении финансовых продуктов. Благодаря дистанционному формату для инвесторов снимаются географические барьеры, а для покупки облигаций инвестору - физическому лицу достаточно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.

В ноябре 2020 года ВТБ Регистратор первым на рынке запустил продажу облигаций субъекта РФ – Томской области. В настоящее время клиентам доступны облигации двух выпусков – без дисконта и с дисконтом.

Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров отметил: «Мы последовательно расширяем спектр инструментов, доступных на нашем маркетплейсе, и рады представить нашим клиентам облигации двух динамично развивающихся компаний, которые рассчитывают с помощью привлеченных средств расширить бизнес и увеличить обороты. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить перечень компаний-эмитентов, чьи облигации будут доступны на нашей платформе, а также рассмотрим возможность внедрения других финансовых инструментов».

Справка:

ООО «Арекс+» - лизинговая компания экосистемы Автогарант (в которую также входят таксомоторная компания, СТО и др.), партнер Яндекс.Такси.

ООО «Торговый Дом «Русский чай» - производитель русского чая полного цикла. Обладает собственной заготовительной сетью растительного сырья в различных регионах России и производственными комплексами, количество которых увеличивается с каждым новым сезоном.