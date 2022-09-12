ВТБ Регистратор запустил продажи коммерческих облигаций на своем маркетплейсе

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51986

АО ВТБ Регистратор впервые начал продажу коммерческих облигаций на своей финансовой платформе «Маркетплейс». Теперь клиентам доступны облигации двух компаний: ООО «Арекс+» и ООО «ТД «Русский чай». Это первые выпуски коммерческих облигаций с момента запуска проекта Банком России.

Банк России инициировал проект «Маркетплейс» в декабре 2017 года. Его цель — создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре — регистраторе финансовых транзакций. На первом этапе воспользоваться услугами платформ могут физические лица – граждане России.


Финансовая платформа «Маркетплейс» –­ это уникальная собственная разработка ВТБ Регистратора, предназначенная для дистанционной реализации и обращения внебиржевых финансовых продуктов, включая облигационные займы субъектов РФ и корпоративные облигации. В первую очередь платформа предназначена для помощи в первичном размещении финансовых продуктов. Благодаря дистанционному формату для инвесторов снимаются географические барьеры, а для покупки облигаций инвестору - физическому лицу достаточно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.


В ноябре 2020 года ВТБ Регистратор первым на рынке запустил продажу облигаций субъекта РФ – Томской области. В настоящее время клиентам доступны облигации двух выпусков – без дисконта и с дисконтом.


Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров отметил: «Мы последовательно расширяем спектр инструментов, доступных на нашем маркетплейсе, и рады представить нашим клиентам облигации двух динамично развивающихся компаний, которые рассчитывают с помощью привлеченных средств расширить бизнес и увеличить обороты. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить перечень компаний-эмитентов, чьи облигации будут доступны на нашей платформе, а также рассмотрим возможность внедрения других финансовых инструментов».


Справка:


ООО «Арекс+» - лизинговая компания экосистемы Автогарант (в которую также входят таксомоторная компания, СТО и др.), партнер Яндекс.Такси.


ООО «Торговый Дом «Русский чай» - производитель русского чая полного цикла. Обладает собственной заготовительной сетью растительного сырья в различных регионах России и производственными комплексами, количество которых увеличивается с каждым новым сезоном.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51986

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined