ВТБ: россияне переходят на «длинные» депозиты

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/52004

По оценке ВТБ, уже в начале 2023 года вкладчики будет размещать свои накопления на депозиты сроком от года. Таким образом, горизонт финансового планирования банковских клиентов существенно увеличится – в этом году наиболее популярными сроками вкладов были 3 и 6 месяцев.

Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную доходность именно по краткосрочным вкладам.


Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства более чем на 6 месяцев, а в начале 2023 г. россияне, по прогнозам ВТБ, будут вкладывать деньги на сроки от 1 года.


«Мы видим, что, несмотря на снижение доходности депозитов, приоритетным инструментом для сбережений в России остаются рублевые вклады. На наш взгляд, в текущей ситуации вложение средств на длинные сроки — это действительно надежная стратегия, которая в том числе окажет позитивное влияние и на банковскую систему в целом. В следующем году мы ожидаем, что рынок придет к некоторому равновесному состоянию, и вместе со средним уровнем ставок, характерным для 2021 года, придет и более стабильная долгосрочная модель финансового планирования населения», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/52004

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined