ВТБ: российский рынок автокредитов вырос на 60%

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За восемь месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили почти 720 млрд рублей, что почти на 60%  превышает прошлогоднее значение за аналогичный период.

По прогнозам аналитиков ВТБ, несмотря на наметившееся снижение продаж, рынок продемонстрирует положительную динамику в целом по итогам года.


Клиенты ВТБ за январь-август заключили более 57 тысяч сделок на 62,5 млрд рублей.  Это более чем на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В августе прирост продаж составил 25%. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA (26% общего объема продаж), HYUNDAI и KIA (по 11%).


Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва и область (19,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,6 млрд рублей), а также Краснодарский край (2,9 млрд рублей). По итогам сентября, по прогнозам ВТБ, объем выдач автокредитов клиентам банка составит более 9 млрд рублей.


По оценке ВТБ Капитал, в августе 2021 года продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в России снизились по отношению к прошлому августу на 17%. Это стало следствием глобального дефицита микроэлектроники, который ограничивает предложение и на отечественном автомобильном рынке.


«Сейчас на рынке спрос превышает предложение, и такая ситуация, скорее всего, будет сохраняться как минимум до конца года. Это и приведет к замедлению темпов роста автомобильного рынка. Однако с учетом значительного объема продаж в первом полугодии, по итогам всего 2021 года рынок, по нашим оценкам, все же вырастет к прошлому году, несмотря на падение показателей в оставшиеся месяцы», - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов


«Окончание отпускного сезона традиционно повышает спрос на покупку автомобилей, но в этом году на него влияет дефицит чипов и, как следствие – рост цен. Тем не менее, рынок по итогам года будет «в плюсе» - наверняка, осенью-зимой мы увидим спецпредложения от дилеров, кроме того, вероятен рост продаж подержанных автомобилей. Потребителям стоит обратить внимание и на шеринговый рынок – все больше компаний предлагают транспортные средства в прокат, что очень удобно для коротких поездок, даже в выходные. Еще одно перспективное направление – сервис авто по подписке, который мы в ближайшее время предложим своим клиентам», - отмечает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.


В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

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