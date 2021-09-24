ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

С 24 сентября ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой, снижая ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%.

По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 п.п. доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. при использовании цифровых услуг в ходе сделки – например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%.

Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока – 4,3%. Максимальная сумма кредита по программе – 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн – в остальных регионах.

Кроме того, в рамках программа «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита – всего 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

– Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов. Ключевым драйвером роста рынка среди госпрограмм сейчас будет семейная ипотека, спрос на которую среди наших клиентов уже удвоился. Во многом это будет способствовать поддержке ипотечного рынка до конца этого года, который впервые в истории может достичь 5 трлн рублей по объему выдач, — комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

С момента расширения условий семейной ипотеки для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса в четвертом квартале.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам восьми месяцев 2021 года клиенты банка оформили жилищные кредиты на сумму порядка 700 млрд рублей. Это почти на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.