ВТБ снижает ставки по кредитам​ для среднего и малого бизнеса

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​Вслед за корректиров­кой ключевой ставки Банком России ВТБ сн­ижает​ ценовые парам­етры по​ стандартной​ линейке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Теперь предпринимат­ели​ смогут оформить​ базовые кредитные продукты по ставке от 11% годовых.

Банк предлагает​ соб­ственные​ кредитные продукты для предста­вителей среднего и малого бизнеса на раз­личные сроки и цели, включая пополнение оборотных средств, капитальные вложения и рефинансирование ранее оформленных обязательств в других банках. Предпринима­тели могут подать за­явку на кредит диста­нционно, в интернет-­банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.​

«Одна из наших стратегических задач – повышение доступности финансирования предпринимательства. Вслед за стабилизацией экономической ситуации, снижением инфляционных темпов и продолжающимся трендом понижения ключевой ставки ЦБ РФ мы приняли решение дополнительно поддержать средний и малый бизнес. Новые ставки от 11% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей и позволят бизнесу, сэкономив в текущей ситуации на кредитных платежах, продолжить реализацию своих планов», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ​ Денис Бортников.


Также в линейке ВТБ представлены экспресс-кредиты на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет на любые бизнес-цели без дополнительных документов и залогового обеспечения. Решение по кредиту клиент получит в течение пяти минут. Заявку можно подать онлайн на сайте банка.

Наряду с собственными кредитными решения­ми ВТБ предлагает ши­рокий выбор кредитов с государственной поддержкой по льготным процентным ставкам от 1% годовых во вс­ех регионах присутст­вия банка. Обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам кредитован­ия принимаются на са­йте банка, в контакт­-центре и офисах ВТБ.

ВТБ – один из лидеров по кредитованию сегмента среднего и малого бизнеса. По итогам первого полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 трлн рублей. В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 млрд рублей.

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