ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51821

Клиенты малого и среднего бизнеса ВТБ могут подключить три дополнительные опции по расчетно-кассовому обслуживанию на специальных условиях –  1 рубль в месяц за опцию, а также получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате. Акция по поддержке предпринимателей будет действовать до конца года в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для всех клиентов банка.

Воспользоваться условиями акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Дополнительные опции помогают существенно увеличить объем операций, включенных в пакеты услуг для бизнеса. Это переводы до 100 тыс. рублей в месяц на счета физлиц в ВТБ и другие банки в рамках опции «Персональные переводы», до 50 дополнительных платежей на счета юрлиц в другие банки в рамках опции «Платежи плюс», а также внесение до 500 тыс. рублей наличной выручки на счет в отделениях и через банкоматы по бизнес-картам благодаря опции «Касса плюс».


Опции за 1 рубль доступны для подключения ко всем пяти пакетам услуг для бизнеса ВТБ: «На старте», «Всё по делу», «Самое важное», «Всё включено» и «Большие обороты». В рамках акции клиенты также могут получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате (кроме «На старте» с бесплатным обслуживанием).


Активировать предложение можно в разделе программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.


ВТБ запустил комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ» весной 2021 года. Она включает три премиальных уровня: «Профи», «Мастер» и «Легенда». Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнеров.


Подробная информация о мерах поддержки бизнеса от ВТБ на сайте банка.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51821

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined