ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

"Поэтапное смягчение политики ЦБ РФ позволило существенно улучшить условия кредитования и избежать длительной стагнации рынка. Сегодня ставки по ипотеке вернулись к показателям лета 2019 года. На этом фоне мы фиксируем увеличение спроса населения на жилищные кредиты, даже несмотря на разгар сезона отпусков. В первую очередь, растет интерес к собственным программам банка – по ним среднедневное количество заявок за последние две недели увеличилось более, чем на треть и составило порядка 2,5 тысячи. Безусловно, после корректировки ставок часть клиентов переоформили ранее полученные одобрения на новых условиях. Однако корректировка тарифов стала стимулом вернуться к прежним планам и для тех заемщиков, которые были вынуждены отложить вопрос решения квартирного вопроса весной," — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



​Эксперт ипотечного рынка добавил, что несмотря на рост клиентской активности, ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. «За последний квартал условия по ипотеке существенно улучшились, но, тем не менее, пока не вернулись к своему историческому минимуму середины 2021 года. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Поэтому, по нашим прогнозам, в этом году рынок не сможет показать результата, сопоставимого с уровнем продаж прошлого года", — добавил​ Евгений Дячкин.



ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце ию­ля, снизив минимальн­ую ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты за­емщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом ди­сконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки использу­ют сервисы безопасных расчетов и электро­нной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинан­сирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ста­вке 9,9%.



По основной программе господдержки средс­тва можно получить под 6,7% с учетом дис­конта за использован­ие сервисов безопасн­ых расчетов и элек­тронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипо­теки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. ро­дился или усыновлен третий или последующ­ий ребенок, могут по­лучить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из ро­дителей должен получ­ать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Да­льневосточная – от 1,7%.



Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.



ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитова­ния. По итогам семи месяцев года банк вы­дал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.