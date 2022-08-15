ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

"Поэтапное смягчение политики ЦБ РФ позволило существенно улучшить условия кредитования и избежать длительной стагнации рынка. Сегодня ставки по ипотеке вернулись к показателям лета 2019 года. На этом фоне мы фиксируем увеличение спроса населения на жилищные кредиты, даже несмотря на разгар сезона отпусков. В первую очередь, растет интерес к собственным программам банка – по ним среднедневное количество заявок за последние две недели увеличилось более, чем на треть и составило порядка 2,5 тысячи. Безусловно, после корректировки ставок часть клиентов переоформили ранее полученные одобрения на новых условиях. Однако корректировка тарифов стала стимулом вернуться к прежним планам и для тех заемщиков, которые были вынуждены отложить вопрос решения квартирного вопроса весной," — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Эксперт ипотечного рынка добавил, что несмотря на рост клиентской активности, ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. «За последний квартал условия по ипотеке существенно улучшились, но, тем не менее, пока не вернулись к своему историческому минимуму середины 2021 года. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Поэтому, по нашим прогнозам, в этом году рынок не сможет показать результата, сопоставимого с уровнем продаж прошлого года", — добавил Евгений Дячкин.
ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.
По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.
Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.
Российские заемщики увеличили спрос на жилищные кредиты после улучшения условий в конце июля. За последние две недели ВТБ получил свыше 46 тысяч заявок на ипотеку, что более, чем на 40% превысило результат предыдущих двух недель. Рост клиентской активности фиксируется как в рамках собственных программам банка, так и с господдержкой.
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