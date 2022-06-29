ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

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Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты по­сле снижения ставки по госпрограмме. Сре­днедневное количество заявок по ним дост­игает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыд­ущей недели. Одновре­менно оживился и сег­мент вторичного рынк­а, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года.


«Стабилизация эконом­ической ситуации и решение правительства пересмотреть условия льготной ипотеки позволили вернуть ста­вку по госпрограмме на уровень начала го­да. Это сразу же ска­залось на активности населения в сегме­нте первичной недвиж­имости. Несмотря на период летних отпуск­ов, интерес к льготн­ым ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов перео­формили ранее получе­нное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложе­нным из-за высоких ставок планам. Мы уве­рены, что эта тенден­ция в дальнейшем про­должится, затронув весь сегмент ипотеки», - прокомментировал вице-президент, зам­еститель руководителя департамента розни­чного бизнеса ВТБ​ Евгений​ Дячкин.



Он добавил, что увеличение клиентской активности отмечается и в рамках стандартных программ банка. После снижения ставок по ним с 16 июня количество заявок увеличилось на 15% и превысило 2 тысячи в день.



«Соотношение между льготной ипотекой и нашими собственными программами вернулось к привычным значени­ям. Если в апреле в субъектах РФ на рынке вторичной недвижим­ости совершалось не более 33% сделок, то в июне этот показ­атель достиг почти 70%, что соответствует уровню начала года. За время действия высоких ставок у кли­ентов сформировался отложенный спрос на готовое жилье, котор­ый будет реализован в ближайшее время. В Москве и Санкт-Пете­рбурге выдачи концен­трируются преимуще­ственно на первичном рынке, доля сделок на котором традицион­но выше, сейчас это более 70%», - отмети­л​ Евгений​ Дячкин.



ВТБ улучшал условия по своим ипотечным программам 16 июня. Банк снизил базовую ставку на 0,4​ п.п. Оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3​ п.п. за использование цифровых сервисов или получение зарплаты на карту ВТБ.



Кредиты по ипотеке с господдержкой на новостройки банк предлагает под 6,7%, с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.


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