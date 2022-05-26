ВТБ: спрос на розничные кредиты на Среднем Урале в мае вырос в полтора раза

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За десять рабочих дней мая ВТБ выдал в Свердловской области около 1 тыс. кредитов наличными на общую сумму порядка 370 млн рублей. Среднедневные объемы сделок выросли по сравнению с апрелем более чем на 50%.

После корректировки ключевой ставки и улучшения условий по кредитам ВТБ зафиксировал рост потребительской активности розничных клиентов. Напомним, с 4 мая ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными на 3 процентных пункта – до 9,9% годовых. Эти изменения сказались на росте спроса: за 10 рабочих дней после майских праздников ВТБ предоставил клиентам в Свердловской области 943 кредита наличными – на 200 штук больше, чем за аналогичный период в конце апреля. Общая сумма займов составила 369,5 млн рублей. Среднедневной объем сделок по сравнению с апрелем в мае вырос на 57%.


Аналогичный тренд наблюдается и в автокредитовании, где с 11 мая ВТБ улучшил условия по всей линейке программ. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, а беззалоговые – от 9,3%. Условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин. С момента корректировки ставок ВТБ выдал в Свердловской области автокредиты на общую сумму 41,6 млн рублей – это на 70% больше, чем во второй половине апреля. Количество поданных заявок на автокредиты в мае выросло примерно на 60%.


«Быстрая смена «заградительных» ставок помогла преодолеть стагнацию рынка. Тем не менее, для многих заемщиков они все еще остаются высокими. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики позволит игрокам продолжить улучшать условия по розничным кредитам, внимательно оценивая платежеспособность заемщиков», — прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

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