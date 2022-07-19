ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза

Всего за первое полугодие 2022 года ВТБ предоставил клиентам 537 тыс. розничных кредитов на сумму 713 млрд рублей, из которых почти 432 млрд пришлись на ипотеку, 254 млрд – кредиты наличными и 27 млрд – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.

В июне активный рост показали все розничные кредиты банка. Ипотека заняла около 60% всех продаж – 76,6 млрд рублей, что на 60% выше майского результата. Продажи кредитов наличными приблизились к 45 млрд рублей, что более чем на треть превышает показатель месяцем ранее. В автокредитовании выдачи увеличились почти на 60% и составили 6,3 млрд рублей. Большим спросом у населения пользуются также кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей.

«Стабилизация экономической ситуации позволила избежать длительной стагнации кредитного рынка, и уже в июне мы зафиксировали резкий рост выдач относительно мая. В первую очередь, восстанавливается активность ипотечных заемщиков – их серьезно поддержали госпрограммы.

Динамика спроса на беззалоговые кредиты пока меньше, но и здесь мы рассчитываем на сезонный фактор, связанный с высокой потребительской активностью летом-осенью. Тем не менее, восстановления розничного рынка до уровня 2021 г. мы не ожидаем. Более реалистичным является повторение продаж 2019-2020 гг., но для этого потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки, а также возможные послабления ЦБ для полноценного роста рынка потребкредитов. Пока в этом году население в большей степени выбирает сберегательную модель поведения», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что увеличивая объемы финансирования населения, банк уделяет повышенное внимание долговой нагрузке клиентов, чтобы не допустить излишней закредитованности в текущей экономической ситуации. Дополнительной мерой поддержки заемщиков являются кредитные каникулы: как государственные, так и собственные программы банка. С марта 2022 года ВТБ предоставил клиентам каникулы по кредитам на сумму 115 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ оформил их на 15,1 млрд рублей.