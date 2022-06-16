ВТБ: спрос на розничные кредиты в мае вырос в 1,5 раза

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51383

По итогам мая россияне оформили в ВТБ розничные кредиты на 86 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за апрель. По оценке банка, в июне тренд роста выдачи кредитов физлицам продолжится, однако общий уровень спроса на них пока остается ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.

Всего за пять месяцев этого года ВТБ предоставил физлицам почти 600 млрд рублей, из которых 355 млрд пришлись на ипотеку, 209 млрд – кредиты наличными и 20 млрд – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ составляет 4,75 трлн рублей.


В мае ипотека заняла более половины продаж розничных кредитов – 48 млрд рублей, что почти на 40% выше апрельского результата. Продажи кредитов наличными выросли в 1,5 раза и превысили 33 млрд рублей, что на 55% больше, чем в апреле. В автокредитовании выдачи увеличились вдвое и составили порядка 4 млрд рублей. Большим спросом у населения пользуются кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей.


«Ситуация на финансовом рынке в начале года и резкий рост ценовых параметров серьезно повлияли на объемы розничного кредитования. Мы фиксируем, что по итогам пяти месяцев уровень спроса на кредиты сопоставим с доковидными показателями 2019 года. Но важно понимать, что ключевой задачей первого полугодия была стабилизация на рынке привлечения и сохранение доверия населения к банковскому сектору. Благодаря своевременным и эффективным решениям ЦБ нам удалось справиться с ней, восстановив объем портфеля привлечения до уровня конца февраля, и сейчас он уже превышает 4,8 трлн рублей. Поэтапное снижение ключевой ставки с 20 до 9,5% позволит изменить потребительское поведение россиян, и во втором полугодии мы рассчитываем на реализацию отложенного спроса на кредиты и традиционный сезонный рост продаж», – отметил Анатолий Печатников.


Топ-менеджер ВТБ также отметил, что одновременно с увеличением объемов кредитования банк уделит внимание долговой нагрузке клиентов, чтобы не допустить излишней закредитованности в нынешних условиях. Дополнительной мерой поддержки заемщиков являются кредитные каникулы: как государственные, так и собственные предложения банков. В рамках своей программы ВТБ предоставил клиентам в этом году каникулы на 77,5 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ оформил их на 13 млрд рублей.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51383

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined